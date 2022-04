No se fue en el córner: revelan el escandaloso motivo por el que el VAR no cobró la mano de Varela en Vélez - Boca

A tres días del polémico Vélez - Boca se sigue debatiendo sobre los dos penales que el árbitro Patricio Loustau, sin la ayuda del VAR, no pudo detectar en el empate en Liniers: el foul de Giannetti sobre Villa y la mano de Varela. Y si bien ambas infracciones eran claras con las repeticiones de la TV, el penal no sancionado en favor de local generó más polémica por lo flagrante del manotazo del mediocampista xeneize.

Primero se especuló con un offside de Perrone, que quedó desestimado cuando la transmisión oficial mostró la cámara lateral que certificaba que el pie izquierdo de Varela lo habilitaba. Luego se señaló que la pelota había salido de la cancha al hacer la comba abierta en el córner. Incluso un día después la producción de F10, ciclo de ESPN, montó un muro virtual que mostraba que el balón había pasado la línea de meta, pero con un error en la proyección: los palos del arco aparecían erróneamente atrás del muro, cuando en realidad son parte de la cancha porque están sobre la línea de meta.

Ante el estruendoso silencio de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje en la AFA, en TyC Sports sacaron a la luz el argumento interno que se habría dado para que el VAR no le advirtiera a Loustau el penal que había cometido Alan Varela. Y es escandaloso.

Hugo Balassone, conductor del programa de los mediodías del canal de deportes, reveló el motivo por el que no vieron la mano del mediocampista xeneize: "Ese muro oscuro que pusieron para detectar que la pelota había salido no es verdad, es una falacia. La verdadera historia oculta, por la que no han hablado e hicieron silencio el lunes, es que les faltó una cámara y que se comieron la mano de Varela. Y cuando detectaron esa mano de vóley había pasado un siglo y ya no podían volver atrás", lanzó el periodista. Y agregó, tajante: "Esa es la verdadera historia que no van a contar ellos, que no van a asumir. Parte del relato es contar, como excusa, que la pelota se había ido".

"Hay que suspenderlo a Mauro Vigliano, entonces", pidió Alejandro Fabbri, en referencia al responsable del VAR en Vélez - Boca. "Pero pará: Vigliano te dirá 'no conté con la tecnología suficiente', por eso está faltando una cámara", le respondió Balassone.

"Instalaron el VAR con faltantes de cámaras, ¿por qué no esperamos un poquito más y armamos todo bien? Porque si no pasan todas estas cosas", pidió el Chapu Braña, panelista del programa.

"Ya hay gran repercusión de lo que contamos. Y los hinchas de Boca preguntan si en el penal a Villa también les faltó una cámara", cerró Hugo Balasone, cerrando un debate y abriendo otro: ¿por qué Vigliano no advirtió la falta de Giannetti sobre el tobillo de Villa?