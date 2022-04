La firme respuesta de Simeone a las críticas por su planteo contra el Manchester City: "Jamás..."

El pasado martes, Manchester City venció 1 a 0 al Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este fue el primer encuentro en una competición europea entre Pep Guardiola y Diego Simeone, las cabezas de dos formas de entender el fútbol antagónicas. Precisamente, el Cholo fue objeto de duras críticas por parte de distintos miembros del Planeta Fútbol por su planteo defensivo ante el equipo inglés. Por ejemplo, Dean Saunders, exjugador del Liverpool, dijo que los Colchoneros juegan un “fútbol parásito”, mientras que Marco Van Basten aseguró que prefiere ver Netflix antes que un partido del equipo del argentino.

En la previa al choque de vuelta, Simeone se refirió a las incesantes críticas que recibió por parte de la prensa y de exdirectores técnicos como el exentrenador de la Selección neerlandesa: “Soy entrenador desde el año 2005, 2006 hasta hoy y jamás fui despreciativo con un colega mío. Jamás. Porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito. Entiendo que hay distintas maneras de expresar lo que uno siente, lo que ve y vive cada partido, pero cuando uno es despreciativo con un colega no lo comparto”, expresó el Cholo, que también fue criticado por Arrigo Sacchi, histórico DT del Milan.

El análisis del Cholo Simeone sobre las críticas recibidas por parte de colegas no quedó ahí e hizo énfasis en el respeto que siempre tuvo para otros entrenadores: “Después, de los periodistas, exjugadores, la gente que hace mucho que no juega y quieren decir algo diferente, estamos como decía mi padre: el 'pez por la boca muere'. Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero entre los colegas, no. Cada uno tiene sus formas y yo elijo una: respetar a mis colegas siempre”, dijo el ex Estudiantes, River y Racing, quien recordó a su padre, fallecido hace algunas semanas.

El Atlético de Madrid intentará dar vuelta la serie ante el Manchester City de Guardiola, firme candidato a alzar la Champions League este año, y Simeone aseguró que buscará repetir la fórmula que mantuvo al Colchonero en la élite todos estos años: “No nos vamos a alejar mucho de lo que nosotros hacemos, buscando los tiempos justos para crear lo que nosotros creamos. Ojalá podamos combinar mejor, tener transiciones más rápidas, aprovechar los contragolpes con mejor precisión, que nuestros futbolistas con jerarquía puedan tener una noche fantástica... A un partido todo puede pasar”.

Aunque aclaró que con la ilusión no alcanza, el Cholo Simeone sabe que tendrá que poner todas sus armas en juego para vencer al actual líder de la Premier League y alcanzar una nueva semifinal de Champions League tras cinco años.