Guardiola estremece al mundo del fútbol con una profunda reflexión sobre Messi: "Me hizo ser..."

Cada vez que Pep Guardiola habla de Lionel Messi lo hace con un dejo de nostalgia, con emoción y sin guardar elogios. Esta vez, durante una entrevista con Telemundo Deportes, el entrenador del Manchester City fue consultado sobre qué significa el astro argentino en su carrera y no dudó: “Messi en mi carrera significa todo".

"Me hizo ser más competitivo que los que mis pares me hicieron. Él sabe que había un grupo de jugadores increíbles que le ayudaron. Yo hablo de la época donde lo tuve yo, no hablo de antes, de después, de Argentina ni de PSG, solo de los años que estuve con él. Había un grupo de jugadores impresionantes", continuó.

En la charla con la periodista Verónuca Brunati, siguió: "Eran muchos astros en el momento justo, en la edad justa, perfecta de todos. Nos juntamos y tenía que pasar. Era el número 10, la edad perfecta de Xavi, Iniesta, Puyol, veteranos un poco mayores perfectos, jóvenes, gente que vino a sumar y sumar. Entre todos se generó una química que pasa una sola vez en la vida".

"Nosotros ganamos mucho, y sin él hubiéramos ganado, pero ¿tanto? Imposible", dijo y luego realizó una curiosa comparación: "Sin ánimo de compararme, yo simplemente comparo a Messi con Michael Jordan. Yo me sentía como Phil Jackson cuando tenía a Michael Jordan. Como él (Jackson) tenía esa sensación de ‘he ganado seis anillos’, yo también he ganado".

"Cuántos partidos difíciles hemos tenido y cuando él (Messi) fluía y hacía (hizo señas de gambetas), venga para casa. Agarramos el avión y vamos por otro (título). Yo siempre digo que él nos ha hecho buenos a todos. Le tengo que dar una botella de vino porque me ha hecho tener contratos buenos, ja. Le debo una buena botella de vino para agradecérselo", expresó entre risas.

Para cerrar puso en duda que el de Qatar sea el último Mundial de Leo y reveló un deseo: “¿Es el último? Ojalá llegue físicamente y que entrene mucho. No he hablado con él después de la Copa América, pero lo felicito. Debe ser algo muy difícil para él y ser Messi. Le queda el Mundial e irá por él”.