La tajante afirmación de Guardiola sobre Scaloni: "Es una gran mentira todo esto del..."

La inesperada designación de Lionel Scaloni como director técnico de la Selección argentina fue tema de debate prácticamente hasta que la Albiceleste salió campeón de la Copa América. En algunas ocasiones, las críticas al entrenador fueron descalificadoras ya que fue llamado “joven inexperto” y hasta el mismísimo Diego Armando Maradona dijo que el exjugador del Deportivo La Coruña no podía “ni dirigir el tránsito”.

Guardiola le sacó lo mejor de sí a Messi y Scaloni logró que el 10 se sienta cómodo en la Selección argentina como nunca antes.

El principal motivo detrás de las críticas a Scaloni fue su nula trayectoria como técnico antes de ocupar un banco de suplentes pesado como el de la Selección argentina, que venía de un fracaso con mucha polémica y peleas internas en el Mundial de Rusia 2018. De hecho, la poca experiencia que tenía el santafesino provenía de haber sido miembro del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en esa cita mundialista. Con el diario del lunes, ya nadie crítica al líder de la Scaloneta, quien no sólo recibe el apoyo popular sino de los técnicos más importantes del mundo como Pep Guardiola.

En una entrevista que Verónica Brunati le hizo para la cadena mexicana Telemundo Deportes, Guardiola dejó una tajante frase para justificar por qué las críticas a Scaloni eran un sinsentido desde el comienzo: “Es una gran mentira todo esto del fútbol, es una gran mentira… ¿Qué es la experiencia ante cada situación nueva? Lo que te sirvió ayer no te sirve hoy”, aseguró Pep para sorpresa de muchos.

Luego de citar al Milagro de Estambul de la final de la Champions League 2005 como ejemplo de que la experiencia no significa nada, Guardiola habló específicamente de Scaloni y reconoció su trabajo en la Selección argentina: “Probablemente, la ilusión de gente joven como Scaloni, Aimar y la gente que está ahí le dieron lo que ese grupo necesitaba. Basta, funcionó. Igual, tal vez lo siguen haciendo así y no funciona. Son los mismos, ¿por qué no funciona? Porque [el fútbol] es un misterio”, expresó el entrenador español del Manchester City.

Guardiola, que podría dirigir a la Selección brasileña según rumores de las últimas semanas, bancó a Scaloni porque, como se suele decir en el mundo del fútbol, nadie es dueño de la verdad y él lo sabe como ninguno ya que en 2008 saltó sin escalas del Barcelona B a dirigir uno de los mejores equipos de la historia.