El polémico comentario de Vignolo sobre Riquelme y Battaglia: "¿Ustedes creen que...?"

El debate en F90 era si los constantes cambios de esquemas y jugadores le jugaban en contra a Sebastián Battaglia, en la búsqueda de un funcionamiento que, salvo excepciones, no aparece mientras Boca enfrenta la doble competencia de Copa Libertadores y Copa de la Liga.

"Yo creo que en el Consejo de Fútbol pensaban que Battaglia podía resolver ciertas cuestiones de otra forma", fue la punta de lanza del Pollo Vignolo. De gran relación con Juan Román Riquelme desde mucho antes de que se convirtiera en vicepresidente de Boca, el conductor del histórico ciclo de ESPN pasó de bastonero del intercambio de opiniones entre sus panelistas -como suele serlo- a meterse de lleno en el debate.

"¿Querés que te diga cómo piensa el fútbol Riquelme?", se envalentonó. En el estudio se hizo un silencio. Y Vignolo arrancó: "Laterales que suban al mismo tiempo, centrales que sepan jugar mano a mano en el fondo, volantes que... ¿O ustedes creen que Pol Fernández ahí (de 5) es de Battaglia? Le gusta jugar con enganche...".

El primero en darse cuenta la magnitud de lo que había dicho el Pollo fue Ruggeri. Una estruendosa risa advirtió al conductor de que se había dado cuenta de que sus inocentes palabras no tenían nada de inocentes. "¿Lo escuchaste, Cai (Aimar)?", preguntó el exdefensor campeón del mundo.

"No escuché", le respondió el extécnico de Boca. "No dije nada", intentaba salir del paso Vignolo. "Dijo '¿o creen que Pol Fernández ahí es de Battaglia? ¡Estamos muy mal!", sentenció Ruggeri, mientras Aimar se mordía los labios.

"¿Y por qué no dirige Riquelme, entonces? Si piensa de esa forma...", lo apuró el Cai al Pollo. "Porque está en otra función, y está muy bien", devolvió el conductor. "¿No se animó a dirigir?", insistió Aimar. "¡Uy! ¡No sabés el miedo que le debe tener a dirigir! ¡Le debe tener terror! ¡Dale Cai!", respondió Vignolo.

"No le debe gustar dirigir, ¿por qué le tiene que gustar?", siguió el animador de F90. "Pero como vos decís que él sabe todo lo que tiene que hacer cada jugador, bueno, 'andá y hacelo'", lo toreó el Cai Aimar. "¿Hay que ser técnico para poder hablar de fútbol? Poné música y me voy. ¿Por qué no va a poder hablar de fútbol Riquelme?", contraatacó Sebastián Vignolo. Y cerró: "Voy a ser técnico de futsal. Primero haré el curso".