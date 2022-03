Guardiola y una impresionante comparación para definir su relación con Messi en Barcelona

Pep Guardiola fue el director de la orquesta que el mundo disfrutó entre mediados de 2008 y junio de 2012, cuando su Barcelona se llevó las miradas de todos los amantes del fútbol cada vez que le tocaba afrontar una competición. Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, mostró quizás una de las mejores facetas de su carrera, justamente con el español sentado en el banco de suplentes. Juntos sumaron 14 títulos y, junto a un plantel plagado de estrellas, quedaron en la historia grande del Blaugrana.

"Ganamos mucho y sin él hubiésemos ganado igual, ¿pero tanto? No, imposible. Sin ánimo de compararme, Messi es como Michael Jordan cuando Phil Jackson podía sentir esa sensación de que todo fluía y no había problemas. Era 'agarramos el avión y ya vamos por otro' y así. Le debo una buena botella de vino para agradecerle por los contratos que me hizo firmar, je", manifestó el actual director técnico del Manchester City, en La Primera Jugada, el podcast de Olé.

Lionel Messi y Pep Guardiola.

Sobre el ganador del siete Balones de Oro, expresó: "¿Qué significa Messi? Todo. Todo. El sabe que había un grupo de jugadores increíbles que lo ayudaron cuando estuvimos juntos en el Barcelona en esos cuatro años. Había un grupo de jugadores impresionante. Muchos astros en un momento justo y edad justa de todos. Nos juntamos y tenía que pasar. Xavi, Pujol, Iniesta… Entre todos se generó una química que pasa una vez sola en la vida".

"¿Que ha cambiado Messi en su juego? Y... uno se hace mayor y la energía que tienes a los 20 no es igual ahora. Todos cambiamos, todos somos distintos. Él ha cambiado, lleva millones de partidos en sus piernas, en su cabeza y se va readaptando, lógico, como debe ser. Cuando tenía 20, 21, tenía esa energía de comerse el mundo y una juventud que las piernas le daban para esos esfuerzos que le pedíamos. Hoy, a los 34, 35, es lo suficientemente inteligente para saber cuándo hacerlo y cuándo no", analizó.

Phil Jackson y Michael Jordan.

Para finalizar se refirió a la máxima cita mundialista y la presencia de Messi, luego de la liberación tras conseguir la Copa América 2021: "¿Es el último...? Que llegue bien. Ojalá llegue bien físicamente, que se entrene bien y llegue fuerte. Yo no hablé con él después de la Copa América, pero evidentemente debo felicitarlo. Seguramente fue una liberación muy grande para él. No es fácil ser Messi en este mundo del fútbol. Y ahora irá por el Mundial, no tengo ninguna duda".