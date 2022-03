Guardiola reveló qué es lo que más admira de Gallardo: "Su forma de..."

Desde su llegada a River, Marcelo Gallardo ganó muchos títulos, algunos de los más importantes de la historia riverplatense, pero obtuvo algo más que copas y medallas: reconocimiento. En cada fin de año está latente la posibilidad de que el Muñeco se vaya de Núñez para dirigir a algún equipo europeo, ya que tiene una muy buena reputación por su trabajo en el Viejo Continente. Si hay una figura de Europa que siempre le ha tirado flores al entrenador del Millonario, ese es Pep Guardiola.

En el pasado, el director técnico del Manchester City llegó al punto de reclamar por la presencia de Gallardo en una terna para el premio The Best a mejor entrenador del mundo. Ahora, Guardiola volvió a deshacerse en elogios para el entrenador de River en La Primera Jugada, el podcast de Olé: “Me gusta su forma de jugar en diamante, con dos puntas... Yo no estoy muy habituado a jugar así. Me gusta y admiro mucho la consistencia en el tiempo. Estar en una liga competitiva, en una Libertadores... Estar tanto tiempo ahí, compitiendo. Le venden jugadores y sigue estando ahí”, dijo el catalán.

En la longevidad y consistencia en los cargos hay un punto de unión entre Guardiola y Gallardo: Pep empezó a dirigir en equipos de primera división hace 14 años y sólo ha dirigido tres (Barcelona, Bayern Munich y Manchester City), mientras que el Muñeco hizo su debut como técnico en 2011 y tuvo un ciclo en Nacional de Montevideo antes de llegar a River, club en el que se mantiene desde 2014 dentro de un marco tan caótico como el fútbol argentino.

Es por esta razón que Guardiola ve algo especial en el Muñeco a pesar de no conocerlo en persona: “No lo conozco, no he podido charlar nunca con él, no he estado en el Monumental para ver un partido como para tener un análisis profundo, pero el hecho de estar tanto tiempo ahí es porque hay algo. Si rascas allí, algo hay. Si no, no puede ser”, dijo el entrenador que revolucionó el fútbol con el Barcelona del “tiki-taka”.

Aunque todavía no vio al River de Gallardo en vivo y en directo, Guardiola si vió al entrenador del Millonario con la 10 riverplatense en el Monumental: fue en un Superclásico por el Apertura 2006 cuando el catalán estuvo en el país para hablar con varios entrenadores y el Muñeco todavía no sabía sobre el éxito y el reconocimiento mundial que iba a alcanzar desde el otro lado de la línea de cal.