El inesperado elogio de Jurgen Klopp a Marcelo Bielsa

El reconocimiento que tiene Marcelo Bielsa en el fútbol por la manera en la que juegan sus equipos y la influencia que tuvo en otros entrenadores a lo largo de su carrera no es nueva, pero no por eso dejan de sorprender cada vez que los mejores técnicos del mundo elogian su trabajo y demuestran admiración por el Loco. En medio de una separación que todavía duele en Leeds, fue Jürgen Klopp quien le tiró flores al DT argentino.

El Inter venció al Liverpool por 1 a 0 con un golazo de Lautaro Martínez que no fue suficiente para eliminar a los dirigidos por Klopp, que clasificaron a los cuartos de final de la Champions League gracias a la victoria por 2 a 0 que consiguieron en Italia hace algunas semanas. Luego del partido, el técnico alemán hizo una comparación entre el campeón de Italia y el exequipo de Bielsa: “Tuvimos algunos problemas esta noche por diferentes motivos, uno de ellos es la calidad de nuestro rival. Es un muy buen equipo. Me recuerda un poco al Leeds de Bielsa, pero con mucha, mucha más calidad, eso es lo que complicó las cosas. Igualmente tuvimos ocasiones, pero no marcamos”, aseguró Klopp.

Bielsa y Klopp tuvieron una buena relación en los medios mientras el Loco estuvo en la Premier League.

Paradójicamente, uno de los equipos que catapultó la salida de Bielsa del Leeds fue el Liverpool de Klopp, que le ganó por 6 a 0 en Anfield en el anteúltimo partido de Bielsa al frente de los Whites.

A pesar de estar contento por “clasificar frente a un gran oponente”, el rendimiento de su equipo en el partido de vuelta no dejó satisfecho a Klopp. Ahora, el Liverpool, que viene de ser campeón de la Copa de la Liga, esperará hasta el viernes que viene para saber quién será su rival en los cuartos de final de la Champions League mientras sigue de cerca al Manchester City en la Premier League.