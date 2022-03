Pratto reveló de qué jugador de Boca fue el error en el gol de River sacando del medio: "Vi el mal movimiento de..."

El 9 de diciembre de 2018 quedó, sin dudas, grabado a fuego en los libros de historia del deporte. La final de la Copa Libertadores 2018 disputada entre River y Boca en Madrid, por los rivales y por el motivo que trasladó a los dos equipos más importantes de Argentina a jugar en España, será recordada por siempre. Pero todo comenzó el 11 de noviembre, en la Bombonera, en el marco del partido de ida.

A los 34 minutos de la primera etapa Ramón Ábila abrió el marcador y desató la locura de todo el pueblo xeneize. En medio de los festejos el Millonario sacó del medio y en cuestión de segundos empató el juego, de la mano de Lucas Pratto tras una gran asistencia de Gonzalo Martínez. El resto, es historia conocida.

Sobre el histórico gol en cancha de Boca, el Oso contó que nunca habían prácticado la jugada sacando del medio y reveló el error que le generó el espacio: "Cuando sacamos y vi que el Pity empezó a correr hacia adelante, vi el mal movimiento de Magallán, que tiró un poquito el achique hacia adelante. Y como Izquierdoz seguía estando conmigo, me quedó el espacio y empecé a correr. Después, si el Pity me la tiraba o no era decisión de él".

"Marcelo hacía hincapié en el post gol nuestro, nos pedía ir a presionar rápido porque muchas veces, como le pasó en ese momento a Boca, por la euforia de hacer un gol te relajás un poco y te metés contra tu arco. Nosotros trabajábamos mucho eso, hacíamos un gol e íbamos a presionar rápido para que se dieran cuenta que seguíamos concentrados en el partido", añadió.

En cuanto a la repercusión luego de lo que significó el tanto, se sinceró: "La verdad, en el gol no fui consciente de que lo empatamos al toque. Es más, me di cuenta después de haber salido campeón. Fue un mes después, porque nunca le presté atención. Nosotros estábamos mentalizados en esas dos o tres semanas que teníamos que jugar otra final".

"Después, con el resultado de Madrid empecé a escuchar los chistes. Obviamente porque ganás, porque si perdíamos se iba a olvidar todo eso. Fui consciente recién un mes y pico después", sentenció el actual jugador de Vélez Sarsfield.