La increíble sugerencia que le dieron a Joaquín Messi en Newell's por su apellido y el juvenil rechazó

Nombrar el apellido Messi en la ciudad de Rosario es sinónimo de Newell's. El astro argentino, actualmente en el París Saint Germain, comenzó desde muy chico en las divisiones menores de la Lepra, en la época en la que llevaba la pelota, que le llegaba a las rodillas, bien pegada a su pie zurdo.

Pero esta vez la noticia no pasa por el ganador de siete Balones de Oro. El protagonista es Joaquín Silvio Messi, jugador de 19 años que lleva la número 10 del elenco rosarino en la espalda. Aunque es difícil de creer, ambos jugadores, que tienen los colores rojo y negro en común, no tienen ningún tipo de parentezco.

Joaquín nació en Coronel Arnold, un pequeño pueblo situado a 40 kilómetros de Rosario. En 2001, a los ocho años, llegó al club, donde estuvo en el baby y realizó todas las divisiones inferiores. Se coronó campeón en el 2021 con la cuarta división y, como premio, el equipo clasificó a la Copa Libertadores Sub 20, en la cual debutó y, como era de esperarse, no pasó desapercibido.

"Todos me lo preguntan. Es una simple casualidad. En mi pueblo hay tres familias que coinciden en el apellido Messi. A mí me relacionan más porque me dediqué al fútbol y empecé en Newell’s, Sería lo más lindo que me pase en la vida jugar alguna vez con Lionel. Que él lleve la 10, a mi que den cualquier número”.

Simplemente por compartir apellido con el mejor jugador del mundo sufrió insultos y burlas por parte de sus rivales, además de las obvias comparaciones. Desde la institución le sugirieron que utilizara el apellido materno, con el fin de evitar todo tipo de presiones. Luego de debatirlo con su familia decidió no hacerle caso a la sugerencia y seguir adelante con su carrera.