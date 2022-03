La foto viral de tres jugadores de River que Gallardo no quería ver

En el medio del vendaval de grandes refuerzos que tuvo River en el verano, una situación que no pasó desapercibida fue la decisión de Marcelo Gallardo de apartar a Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser, dos jugadores que no renovarán su contrato con el Millonario y que el Muñeco decidió que se entrenen a contraturno del plantel de Primera División para que no tuvieran contacto con sus futuros excompañeros. A pesar de esto, apareció una foto que no le caerá para nada bien al entrenador riverplatense.

Desde que se conoció la decisión de que no renovarán sus contratos, ambos jugadores marginados no hablaron con la prensa y tomaron algunas medidas con respecto a sus redes sociales: Rollheiser cerró los comentarios de sus publicaciones en Instagram y Angileri directamente cerró su cuenta en la misma red social. A pesar de esto, el Turco abrió un nuevo perfil privado y fue allí donde posteó una selfie de una visita especial que tuvieron en el entrenamiento.

La foto del día en River: Romero con los dos marginados por Gallardo.

Braian Romero decidió visitar a sus compañeros a pesar de que estos entrenan en horarios distintos para que, justamente, no se crucen con los integrantes del equipo de Gallardo. En redes sociales, muchos hinchas de River y periodistas partidarios aprovecharon la imagen de los tres jugadores para comparar esta situación con la que se vive en Boca con Agustín Almendra, Alan Varela y las declaraciones explosivas de Darío Benedetto.

A pesar de que esta foto pueda caerle mal a Marcelo Gallardo, es un ejemplo de que ambos jugadores mantienen una buena relación con sus excompañeros de plantel y del buen ambiente que se respira en Nuñez. En cuanto al futuro de Angileri y Rollheiser, todavía no se sabe en qué club jugarán a partir de junio cuando se vayan de River con el pase en su poder.