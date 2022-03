El exjugador de River que cree que Gallardo debe irse ahora a Europa: “Le iría muy bien en la Roma”

Una de las peores pesadillas para los fanáticos de River Plate es, sin lugar a dudas, la posible salida de Marcelo Gallardo. El Muñeco cambió la historia del club y los hinchas no se imaginan otra persona ocupando el banco de suplentes. El DT tiene contrato hasta diciembre del corriente año y luego analizará sus ganas de continuar o no en el cargo.

A fines del 2021, luego de coronarse campeón del torneo de la Liga Profesional, Gallardo manifestó que necesitaba tiempo para decidir si extendería su contrato o si pondría punto. Sin lugar a dudas fueron los días más largos para el mundo River, que se mostró expectante hasta último momento.

En el programa Equipo F, de ESPN, Abel Balbo se refirió a una posible salida del Muñeco. "Gallardo en la Roma iría muy bien, porque en los grandes equipos, como en el Real Madrid, por ejemplo, es más importante la gestión que el trabajo en campo, porque vos tenés grandes jugadores que después en el campo te resuelven. La Roma necesita, en este momento, un entrenador de campo y no de gestión como tiene".

Para sentenciar, expresó la poca dificultad que significa para un director técnico dar el salto al Viejo Continente: "No, no es difícil. Vas a encontrar algunas dificultades, pero vas a encontrar otras cosas que te van a ayudar. Vas a dirigir a clubes en los que hay que cero problema, solo es entrenar, y los jugadores solo piensan en jugar. No hablo de River, hablo del fútbol argentino en general".

El ex delantero, que debutó con la camiseta de Newell's en 1987, lo conoce bien, ya que fue compañero de Napoleón en el plantel de la Selección argentina que disputó el Mundial de Francia 1998.