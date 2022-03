El palo de Mariano Closs a Fernando Gago por una respuesta sobradora

La conferencia de prensa de Fernando Gago en la previa de Racing-Talleres dejó algunos títulos y un enojo en el DT de la Academia, que derivó en un palo de Mariano Closs al escuchar una respuesta sobradora.

Al referirse a las buenas sensaciones que dejaron los últimos dos partidos del equipo de Avellaneda, con un contundente 3-0 a Argentinos y el valorable 2-2 ante River en el Monumental, Pintita dijo: "Lo que se está logrando es todo mérito de los jugadores por lo que realizaron desde que empezó la pretemporada. Ahora hay que tratar de seguir potenciando eso y de mantener el nivel". Pero la molestia llegó cuando le insistieron por preguntar sobre el equipo que pondrá en cancha para recibir a los cordobeses.

Lautaro Salucho, periodista de TyC Sports que cubre el día a día de Racing, le había preguntado por qué le podía dar Cardona o Chancalay, la que parece ser la mayor duda del técnico para el sábado, aunque el entrenador no descartó que puedan ir los dos juntos desde el arranque. Y luego le consultó si Gabriel Hauche se había entrenado con normalidad. Ante la respuesta afirmativa, le dijo: "¿Gaby no está (en el equipo)?". Y Gago contestó con gesto sobrador y cara de pocos amigos: "No tengo el equipo, mañana lo hago. ¿Tanta necesidad tenés de tener el equipo? ¡Dios!".

Luego agregó: "Existen un montón de posibilidades a la hora de armar un equipo y muchas veces las características de los jugadores se utilizan en función del rival y de cómo pueden ser más útiles para lastimarlo según las necesidades del equipo".

Al conocer la respuesta de Gago, Mariano Closs fue directo al hueso: "¡Bueno, Fernando! ¿Si trabajara en un almacén y le preguntaran a cuánto está el pan lactal no contesta porque ya se lo preguntaron antes? Que no se fastidie, le tiene que contestar "no tengo el equipo" y listo".

Luego el panelista Martín Costa dijo "Gallardo no da nunca el equipo pero con él son muy cuidadosos y temerosos". Pero Closs le devolvió: "Por lo menos a Gallardo se le entiende. Además Fernando está fastidioso cuando le preguntan eso".