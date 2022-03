Ruggeri emuló la cachetada de Will Smith y generó un desopilante momento en vivo

Oscar Ruggeri se volvió tendencia, una vez más, por un particular momento que generó durante el programa de ESPN donde es columnista. En esta oportunidad no se trató de un cruce picante o algún contrapunto futbolero, si no que imitó el golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscar y recreó la escena con Diego Fucks.

Mientras jugaban con los posibles rivales que tendrá la Selección argentina en Qatar, el Cabezón se desprendió el saco, caminó directamente hacia donde estaba el Chavo y tiró un golpe al aire a lo que todos se quedaron sorprendidos. Luego, dio unos pasos hacía atrás y le dijo en tono de broma: "Sacate de la boca el nombre mi mujer". Lo mismo que le pidió Will al presentador.

Inmediatamente todos comenzaron a reírse ante la ocurrencia del campeón del mundo que, nuevamente, generó reacciones en las redes sociales. El incidente en cuestión se dio luego de que Rock hiciera una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith, esposa de Will, con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane".