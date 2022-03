El argentino famoso en España que explotó contra Laporta por Messi: “Qué frivolidad para…”

El paso de Lionel Messi por el Paris Saint-Germain no es lo que se esperaba. Cuando el astro argentino se fue del Barcelona, todos sus seguidores estaban contentos porque se marchaba de un club en decadencia a un equipo lleno de figuras y candidato a ganar la Champions League. Meses después, París no es el paraíso futbolero que se creía y los rumores de un posible regreso del capitán de la Selección argentina al Barça florecen por todos lados, aunque el presidente Joan Laporta se encargó de cortarlos de raíz.

En una entrevista a RAC1 que dio la vuelta al mundo, Laporta aseguró que el Barcelona no se plantea el regreso de Messi, ya que está construyendo un proyecto con gente joven: “No nos lo planteamos, pero merece respeto. No hay contacto personal, le recuerdo con afecto y espero que él también. No hablo con él, no tengo una comunicación fluida como antes de que se marchase. Es que Barcelona tira mucho y cuando te vas echás de menos la ciudad, el Barça; vivía muy bien aquí”, aseguró el presidente culé.

Como era de esperarse, estas palabras no cayeron para nada bien en muchos hinchas blaugranas y el exfutbolista y DT argentino Jorge D’Alessandro, integrante del famoso programa español El Chiringuito de Jugones, le salió con los tapones de punta al dirigente.

Fiel a su estilo, D’Alessandro, simpatizante del Barcelona, no se quedó callado ante las palabras de Laporta sobre la posibilidad del regreso de Messi: “Qué frivolidad para tratar un tema de estos… Este tema se corta a la primera, no se entra a navegar con eso de que vive bien, ¿qué viene a cuento? Leo le ha dado todo, le han pagado a Leo, no has contado con él y punto y aparte. Hay que tratarlo como lo que ha sido, nada más. No me gustó nada, las personas tienen que tener lealtad y honestidad e ir por derecho. Este hombre no ha ido por derecho con este tema”, analizó el exarquero de San Lorenzo, entre otros.

Aunque su presente en París está lejos de ser el ideal, la intención de Messi sería cumplir su contrato y quedarse un año más en el PSG, tal como se informó en varias ocasiones en el último tiempo, pero los rumores de un regreso al Barcelona están instalados y el buen andar del equipo de su excompañero Xavi alimenta la posibilidad de la vuelta a casa del hijo pródigo, a pesar de que Laporta echó por tierra cualquier chance de que esto suceda.