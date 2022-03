Con una sola frase, Laporta desechó la posibilidad de la vuelta de Messi al Barcelona

El presidente del Barcelona, ??Joan Laporta, se mostró feliz de hablar sobre su relación con Lionel Messi en una entrevista con RAC1 el lunes, admitiendo que hay un antes y un después con el delantero argentino.

Laporta se mostró ilusionado con la idea de que Messi esté presente en la inauguración del nuevo Camp Nou, aunque esté muy lejos, pero sería "bonito".

Sin embargo, reconoció que "no hay contacto personal, lo recuerdo con cariño y espero que él sienta lo mismo. No fue fácil para mí, me hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera, pero así como sucedió, pensé en la institución". primero y creo que hicimos lo que teníamos que hacer".

En ese sentido, no ve ninguna posibilidad de que Messi regrese como jugador: "No lo estamos considerando. Estamos construyendo un nuevo equipo con jugadores jóvenes, pero él merece respeto".

Laporta añadió: "No hablo con él, no tengo una comunicación fluida con él como antes de que se fuera. Escuchamos comentarios de gente cercana... Barcelona te tira mucho y cuando te vas echas de menos la ciudad". , el Barça, tuvo una gran vida aquí. Me sentí peor por el lado personal y familiar que el otro, pero también eso".