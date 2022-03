Racing venció a Gimnasia y Tiro y avanza sin problemas en la Copa Argentina

Racing Club se impuso por 3-1 a Gimnasia y Tiro de Salta en un encuentro disputado esta noche en el estadio Ciudad de Madres de Santiago del Estero, válido por los 32avos. de final de la Copa Argentina.



El mediocampista de Racing Mauricio Martínez abrió el marcador a los seis minutos de la primera etapa, mientras que Enzo Copetti y Bejamín Garré aumentaron la diferencia a los 14 y 16 minutos de la segunda, respectivamente. Para los salteños descontó Ivo Chaves a los 29 minutos.



Racing, puntero de la Zona A de la Copa Liga Profesional con 15 unidades, arrancó mejor el partido, fue de menor a mayor en un primer tiempo en el que tomó la iniciativa y en el que hizo mejor las cosas que su rival apelando a la jerarquía de sus futbolistas.



A los seis minutos de juego, el mediocampista Mauricio Martínez abrió el marcador tras una habilitación de Enzo Copetti.



A partir del tanto favor, el conjunto de Fernando Gago manejó el encuentro con tranquilidad, aunque sin incomodar al arquero Luciano Silva.



A pesar de la supremacía de los "albicelestes", los salteños tuvieron algunos chances y exigieron a "La Academia", sin embargo se encontraron con un trabajo sólido del arquero Matias Tagliamonte, reemplazante del Gastón "Chila" Gómez.



El equipo dirigido por el entrenador Ever Demalde aprovechó algunos errores de la defensa "académica", pero no llegaron a tener la efectividad necesaria.



El gol a favor le permitió al equipo de Avellaneda arrancar la segunda etapa con mayor tranquilidad, siguió con el dominio de la pelota y no le permitió a los salteños acercarse al arco de Tagliamonte.



A los 13 minutos, el goleador Enzo Copetti, aumentó la diferencia para marcar su decimocuarto gol con la camiseta de Racing, mientras que tres minutos después Benjamín Garré anotó el tercer tanto de su equipo.



A pesar de la supremacía "académica", los salteños intentaron dar vuelta el resultado y luego de varias jugadas a favor consiguieron el descuento a los 29 minutos con un gol de Ivo Chaves en la mejor ráfaga de juego mostrada por los dirigidos por Demalde.



No obstante, el equipo de Avellaneda apeló al buen juego, que viene mostrando en el torneo local, y a la jerarquía de sus jugadores y pudo conseguir el pase a la siguiente fase en la que se medirá ante Agropecuario de Carlos Casares, equipo que dejó en el camino a Almirante Brown (2-0) en la misma instancia.