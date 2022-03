Scaloni sintió el reconocimiento y estas fueron sus palabras tras el triunfo de la Selección argentina

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, resaltó el estar "contento por lo que valora la gente" a su equipo, a la vez que espera "seguir mejorando" tanto él "como los jugadores" porque "siempre se puede mejorar, no hay que quedarse con lo logrado", sostuvo.



"Estoy contento por lo que valora la gente al seleccionado, lo que hacen estos jugadores en cada partido, que mantienen sus orígenes del potrero, del barrio, y por todo el esfuerzo que hacen para lucir en el equipo", expuso Scaloni en la conferencia de prensa virtual ofrecida desde la Bombonera, luego de vencer a Venezuela (3-0).



"Es importante no quedarse con lo realizado hasta el momento, siempre hay que intentar en ir mejorando, no conformarse con lo que se hizo, por eso espero seguir aprendiendo como técnico y lo mismo por el crecimiento de los jugadores", subrayó el entrenador.



Sobre las acciones durante el cotejo ante los venezolanos, el DT indicó que tuvo que "ir haciendo cambios posicionales en el ataque para mejorar el juego en el primer tiempo, lo que lo pudimos concretar en el segundo".



Sobre los cambios obligados que realizó para la formación de esta noche, Scaloni señaló: "Es bueno tener a todos los jugadores a disposición para trabajar mejor, pero esta vez tuvimos varias bajas por lesiones y suspensiones, por lo que debimos recurrir a nuevas convocatorias, que bienvenidas sean, que con su buen rendimiento después me hagan decidir por lo mejor", dijo



Al respecto, el técnico destacó que lo dejaron "muy satisfecho" lo expuesto en el campo tanto por Alexis Mac Allister como por Joaquín Correa quienes "cumplieron con lo que se les pidió".



Por último, Scaloni dejó entrever que ante Ecuador, el próximo martes, podría presentar más cambios al decir que "todos tienen chance de ir rotando", sentenció