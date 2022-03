La inesperada bomba de Messi: "Después del Mundial voy a…"

Lionel Messi habló luego de la goleada ante Venezuela y lanzó una verdadera bomba. El astro argentino expresó que siempre es feliz cada vez que viene a jugar con la Selección argentina y lanzó una bomba al expresar que "después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas".

"Queda Ecuador y después del Mundial no lo sé. Pensemos en lo que viene cerquita. Después del Mundial me voy a replantear muchas cosas y seguramente cambien muchas cosas", agregó ante la sorpresa de los entrevistadores y continuó. "Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa".

"La gente me demuestra que me quiere y soy un agradecido. Todo fluye natural, es mas fácil adentro y afuera de la cancha", agregó. Del partido analizó: "Fue duro, el primer tiempo no encontramos los espacios. Después se abrió el partido y fueron llegando los goles, tuvimos mejor la pelota".

Con el gol que le marcó a Venezuela para el triunfo por 3-0 en La Bombonera, el crack argentino llegó a su gol número 28 y alcanzó su amigo y excompañero, Luis Suárez, quien lo había superado en la ventana de febrero. A los casi 35 años, Messi convirtió 28 en 57 partidos y el séptimo en la presente eliminatoria para Qatar.

Antes había marcado 4 para Sudáfrica 2010, 10 en el camino a Brasil 2014 y 7 para ir a Rusia 2018. En total, el astro rosarino lleva 81 goles en 159 apariciones con la albiceleste. Su anterior gol había sido en la victoria sobre Uruguay en el Monumental por 3-0, el 10 de octubre de 2021. En el tercer lugar de la tabla de goleadores históricos, con 22 tantos, está el boliviano Marcelo Moreno Martins.