"¡Un choreo imposible de no ver, ladrones!": Luis Ventura estalló por este escandaloso penal

Un tanto más alejado del mundo de la farándula, pero siempre polémico, Luis Ventura transita el mundo del fútbol. Actualmente es el director técnico de Victoriano Arenas, club que milita en la Primera C y con el que en 2018 salió campeón en la D y ascendió de categoría. Este martes por la noche, el DT eligió su cuenta de Instagram para realizar una furiosa crítica al sistema arbitral.

"¡¡¡Un choreo imposible de no ver, ladrooones!!! No es la primera vez que nos roban... Victoriano es un club de barrio y laburante. A nosotros nos pagan puntualmente con contratos humildes y no nos pagan con BITCOIN ni dineros dudosos... Esto que ves es penal en España, Japón y en la Argentina también... el pito y el línea no vieron ni cobraron nada... Siga... siga, vergüenza...", comenzó el posteo, haciendo referencia a una clarísima mano en área de Deportivo Español que no fue sancionada con penal por el árbitro.

Lejos de calmar las aguas, el enojo siguió: "Tampoco echaron al defensor rival que estaba amonestado y le pateó la cabeza en el piso a nuestro 9. Era roja directa, amarilla y el color que quieras... Después todos piden disculpas, pero los puntos se los llevaron los que lloraron todo el partido pidiendo fallos complacientes..."

Para finalizar, Ventura dejó una fuerte sentencia: "No lo caguen más a Victoriano que rema honestamente, practica y trabaja en doble turno y no tiene padrinos poderosos. Mirá bien al penal que no cobraron".