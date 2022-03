El pibe de Boca que Ruggeri pidió sorpresivamente para la Selección argentina: "A mí me gusta..."

Cada vez que Oscar Ruggeri habla, algún título deja. El Cabezón, durante el tradicional pase entre los programas que conducen Mariano Closs y Sebastián Vignolo en ESPN, expresó que Lionel Scaloni debería haber llamado a Luis Vázquez para que comience a conocer cómo es el día a día de la Selección argentina.

"Me gustaría que hubiesen llamado al pibe (Luis) Vázquez", expresó Ruggeri. Inmediatamente, Vignolo le respondió: "Pero no es titular en Boca", y el excapitán argentino no se quedó callado: "¿Tiene que ser titular para ir a la Selección o tenés que ver las cualidades?". Luego le comenzaron a nombrar futbolistas que están por encima del pibe de Boca y él explicó por qué lo llevaría.

"Grandote y rápido como Vázquez no hay. No es de esos que se te quedan instalados y espera que le tiren la pelota. Yo lo hubiese llevado para que esté en el vestuario sentadito con todos, porque si de acá a fin de año la rompe mal, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos al Mundial sin haber jugado un partido? ¿Saben lo que es? A mí me gusta Vázquez. Ya lo llevo. Tres mundiales juega".

Vázquez fue clave en la victoria de Boca el pasado domingo en el superclásico. Ingresó en el complemento por Darío Benedetto y fue una verdadera pesadilla para los defensores de River. Sus rendimientos cada vez que entra a jugar son muy buenos y comienza a ser uno de los apuntados por muchos para tener alguna oportunidad en el combinado mayor o juvenil.