Fórmula 1: el tremendo motivo por el qué el GP de Arabia Saudita está en peligro

Con una carrera vibrante, que quedó en manos del piloto de Ferrari Charles Leclerc, la Fórmula 1 puso primera con el nuevo calendario 2022. Completaron el podio Carlos Sainz, compañero de equipo y el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton. Hasta el momento la segunda cita será el Gran Premio de Arabia Saudita pero, en las últimas horas, surgió una noticia que pone en duda la realización del evento en el circuito de Jeddah.

Según informó el medio La Sexta: "Las últimas acciones de los rebeldes hutíes de Yemen han puesto en alerta a la competición, que se podría ver obligada a tomar medidas tras conocer que este viernes se interceptó un objetivo aéreo hostil dirigido a Yeda. Los hutíes, además, han atacado con misiles y drones una de las instalaciones de la petrolera estatal, Aramco. Una de las grandes compañías del país que también es uno de los principales patrocinadores de la Fórmula 1".

Lamentablemente, en el año 2021, sucedió algo similar. Mientras se desarrollaba el Gran Premio de la Fórmula E, Arabia Saudita logró interceptar misiles que iban dirigidos con destino a la ciudad de Diriyah.

La Federación Internacional de Automovilismo todavía no da un veredicto al respecto por lo cual la expectativa crece en el mundo de la Máxima. En caso de suspenderse no sería la primera vez ya que, por motivos de la guerra entre Rusia y Ucrania, la FIA decidió desistir del Gran Premio Rusia, en el circuito de Sochi. Hasta el momento, no se conoce el trazado que sustituirá al antes mencionado.