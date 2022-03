Los jugadores de Gimnasia revelaron por qué fueron a buscar a Zuqui tras el empate agónico: “Me dijo…”

Los clásicos siempre son partidos calientes que se disputan a mil revoluciones por hora. El nerviosismo y las ansias de ganar son iguales para los hinchas, entrenadores y jugadores, que al final del día son los que definen para qué lado se inclinará la balanza. El Clásico de La Plata tuvo un final caliente, en el que los jugadores de Gimnasia se volcaron en un tumulto de empujones e insultos que tuvo como detonante a Fernando Zuqui, jugador de Estudiantes.

Estudiantes ganaba el partido por 1 a 0 desde el final del primer tiempo hasta que, en la última jugada del partido, un disparo de Benjamín Domínguez que parecía sencillo se le escapó a Mariano Andújar entre las piernas y Erik Ramírez solo tuvo que empujar la pelota para decretar el empate de Gimnasia. Con el pitazo final, llegaron los empujones y, según el pibe que provocó el error del arquero del Pincha, todo surgió por Zuqui: “Cuando enganché, Zuqui me dijo pegale cagón y dije ‘ahí está la c…. de tu hermana’”.

El cruce de palabras con el exmediocampista de Boca no quedó allí, ya que Brahian Alemán, número 10 de Gimnasia, también apuntó contra Zuqui por una provocación personal: “Lo esperé a Zuqui, adentro y afuera, pero nada. Voy a buscar su teléfono así hablamos. Me dijo algo personal que no va”, aseguró el mediocampista uruguayo. Además, una cámara de TNT Sports filmó al jugador del Lobo en el túnel, que estaba furioso al grito de "si lo agarro a Zuqui, lo mato".

Los empujones y entredichos entre jugadores se volvieron una norma en cada clásico platense que se disputa en el Bosque. En 2020, Diego Armando Maradona, DT de Gimnasia, se peleó con Gastón “Gata” Fernández y Andújar, personaje clave del partido del domingo, se insultó duramente contra Lucas Licht, a quien acusó de ser hincha de Estudiantes. En el último partido que terminó 4 a 4, el arquero del equipo de City Bell hizo una chicana sobre la superioridad que tiene contra el Lobo y Leandro “Loco” Díaz aseguró que pudieron llegar al empate porque la gente del Tripero no alentaba. Con estos dichos sobre Zuqui, se añade una nueva página a la historia de las peleas en el clásico de La Plata.