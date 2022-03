El cuestionamiento que sacó de quicio a Gallardo tras perder con Boca: "No vine a sentarme acá para que..."

Durante la conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se cruzó con un periodista que le realizó una pregunta con tono a opinión. El cronista le cuestionó la actuación de González Pirez y del peso ofensivo que pierde teniendo a Julián Álvarez solo, como delantero de referencia en el River que cayó ante Boca. Al escucharlo, el Muñeco le dijo "¿Es una pregunta o una opinión tuya?".

Inmediatamente redobló la apuesta y respondió: "Más allá de mi opinión, se sabe que al no estar Martínez muchos piensan sobre que esté González Pirez y no Maidana", y además le remarcó que con San Lorenzo había tenido algunos errores. Gallardo, lejos de ponerse nervioso, le pidió "serenidad".

"A mí no me confunden estas situaciones. Una derrota, un resultado adverso. Tranquilidad, serenidad", continuó y enfatizó: "No vine a sentarme acá a hacer una crítica para que vos estés contento con tu pregunta, cuando yo suelo ser muy autocrítico conmigo y con mi equipo. Entonces si haces una crítica directa de un jugador, no te voy a dar el gusto. Defiendo a mis jugadores, y en el error, más todavía, porque estoy seguro y convencido de lo que hacemos".