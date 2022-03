La desubicada sentencia de una estrella sobre Messi y Cristiano: "Sus carreras se terminaron, no fueron..."

El futuro de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es una verdadera incógnita. Los dos atraviesan confusos momentos en sus equipos y quedaron afuera repentinamente de la Champions League. Esta situación generó un sinfín de reacciones y algunos hablan del fin de una era del fútbol mundial. Uno de ellos es Nicolás Anelka quien apuntó contra ambos con una fuerte frase.

"Ambos tienen que estar muy contentos con lo que han logrado en los últimos 15 años. Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo. Sus carreras se terminaron, no fueron inteligentes. Deberían haber pensado en asumir un desafío menos complicado porque tienes que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima", expresó sin vueltas.

El Puma Anelka.

Luego, en la charla con RMC Sport, el francés se puso como ejemplo: "Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China". "Ambos deberían haber sido más inteligentes. Esto es lo que les sucede a los jugadores que quieren jugar más tiempo. No han sido listos", repitió.

En la misma línea, continuó apuntando directamente contra el astro argentino: "Me sorprende más Messi que Ronaldo. Pensé que iba a pasearse en Francia y que Ronaldo iba a tener un poco más de problemas porque la Premier League, para mí, es un campeonato más difícil en cuanto al impacto dentro y fuera del campo".

Con el PSG, a Messi solamente le queda aspirar a quedarse con el título local ya que fue eliminado de la Copa de Francia y la Champions. Cristiano, en tanto, no sumará ningún título a su palmarés por primera vez en 12 años. Luego de quedar afuera con Manchester United en octavos de final de la UEFA Champions League, el delantero portugués de 37 años se quedó sin probabilidades de levantar un trofeo en la temporada 2021/22.