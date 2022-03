La palabra que a Gago no le agradó que le mencionaran tras la goleada en Tucumán: “No me gusta ese título”

Culminada la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, Racing Club es el único equipo que no conoce la derrota en lo que va del certamen. El equipo comandado por Fernando Gago comenzó de menor a mayor y llega de la mejor manera al clásico del próximo sábado ante Independiente en condición de visitante. Tras la goleada ante Atlético Tucumán por 4-0 el DT habló en conferencia de prensa y no ocultó su descontento con una de las preguntas que le realizaron.

"No me gusta poner el título de candidato, sí, estamos para competir. Esa es la idea que tenemos, es lo que queremos, es competir cada partido. Si nosotros seguimos compitiendo en cada apartido vamos a tener chance de estar peleando arriba”, manifestó Pintita con respecto.

Creo en tener un equipo protagonista, que tenga muchas situaciones de gol…Hay partidos que entran, partidos que no, partidos que generás menos y convertís más. Hoy no me quedo solamente con los goles, sino por la forma que se jugó, intentó jugar, entendiendo el partido, es lo que más me gustó del partido de hoy”, añadió.

Con respecto al encuentro ante su clásico rival, sentenció: “Los clásicos son partidos distintos, partidos a parte, son partidos donde las emociones y los sentimientos juegan mucho. También lo que se genera durante la semana. Pero no tenemos que perder el eje nuestro, que es tratar de seguir creciendo como equipo”.