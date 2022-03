La noticia que sacude Manchester a horas del partido con el Atlético Madrid

El Manchester United se prepara para el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante Atlético Madrid. Con respecto al estadio que albergará dicho partido, los Diablos Rojos analizan varias opciones para modernizar el mítico estadio de Old Trafford, que no es remodelado desde 2006, y una de ellas es la destrucción total para su posterior reconstrucción, señaló hoy la prensa británica.

Es que la voluntad de la familia estadounidense Glazer, la dueña del Manchester United hace 17 años, es modernizar un estadio que consideran envejecido. Según The Telegraph, se estudiarán tres opciones para embellecer y ampliar el 'Teatro de los Sueños', que actualmente es el recinto más grande de la Premier League, con aforo para 75.000 personas, solo detrás de Wembley (90.000) y Twickenham (82.000).

Las dos primeras opciones se refieren a una remodelación del recinto, con la revisión total de su estructura o la ampliación de la grada sur en particular, pero la tercera, más ambiciosa, sería demoler Old Trafford y reconstruirlo por completo. El escenario de los Diablos Rojos, inaugurado en 1910, no ha sido objeto de grandes obras desde 2006.

Al demolerlo para reconstruirlo, los Glazer aprovecharían para acercar su capacidad a la de Wembley, mientras se crea un polo central, cultural y comunitario. Sin embargo, esta última opción es presentada como la menos probable por la prensa británica ya que los hinchas se oponen mayoritariamente al derrumbe del estadio. Además, obligaría a los Red Devils a buscar un estadio provisional mientras dure la construcción, que podría durar de dos a tres temporadas.