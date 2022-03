La mala noticia para Gallardo y el mundo River a días del superclásico con Boca

Cinco días restan para que River y Boca se vuelvan a ver las caras en el estadio Monumental. El encuentro, pactado para el domingo a las 19, será el plato fuerte de la fecha de los clásicos en la Copa de la Liga Profesional. Y pensando en el trascendental duelo, Marcelo Gallardo no podría contar con uno de sus titulares indiscutidos en su once ideal.

Héctor David Martínez, quien se lesionó el pasado 20 de febrero en el Coloso Marcelo Bielsa ante Newell's, todavía no se recupera al 100% de la distensión del ligamento lateral de la rodilla izquierda que lo ha mantenido alejado de las canchas hasta el momento. Atento a su situación, Marcelo Gallardo decidiría no arriesgarlo y respetar los tiempos establecidos por el cuerpo técnico, entendiendo que en caso de largarlo al campo llegaría con, exactamente, un mes de inactividad.

Con respecto a esta situación, el Muñeco habló luego del triunfo ante Laferrere por Copa Argentina: "Los tiempos de la lesión hay que respetarlos, veremos si puede ir evolucionando y así ir ganando algunos días. No vamos a apurar a un jugador por el solo hecho de tener un partido determinado por jugar. No vamos a correr riesgos. Si se recupera, mejor para el equipo, Y si no, tendrá que respetar los tiempos".

Si bien todavía no está confirmado, Gallardo repetiría el equipo que venció a Gimnasia de La Plata: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.