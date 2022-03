La llamativa reacción de Esequiel Barco tras la filtración de supuestos chats con Wanda Nara

En la noche del lunes, madrugada del martes en Francia, Wanda Nara denunció haber sufrido el hackeo de su cuenta de Instagram. Durante las horas que su perfil estuvo intervenido, en sus historias aparecieron varios chats con la China Suárez y uno con un usuario cuya foto era la misma que tenía Esequiel Barco en su perfil. Y como el involucrado era el flamante refuerzo de River, las redes no tardaron en reaccionar.

La cuenta de Wanda Nara está subiendo chats ramdon, la acaba de ligar ESEQUIEL BARCO queriendo levantarsela jaksjskd pic.twitter.com/fnFqNftHt9 — Posta (@posta_sports) March 15, 2022

A una semana del clásico, no wanda. Please! Jaja que onda pasa de todo en argentina pic.twitter.com/vl707XrabU — Julieta Argenta (@juliargen) March 15, 2022

En esos chats el usuario con la foto de Barco elogiaba la belleza de Wanda en tres distintos momentos: el 13 de enero, el 24 de enero y el 12 de febrero, como respuesta a distintas fotos que la esposa de Mauro Icardi publicaba en sus stories.

Cuando recuperó su cuenta de Instagram, Wanda Nara borró todos esos chats publicados y escribió: "Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y no pude aún recuperarlo. ¿Qué buscan?".

Hasta los primeros minutos del martes, Esequiel Barco no se había pronunciado en sus redes, pero sí hizo un movimiento llamativo: ante la viralización de los supuestos mensajes a Wanda, decidió cambiar su foto de perfil y poner otra imagen suya con la camiseta de River. Y las redes, claro está, volvieron a reaccionar:

barco cambiándose el icon para que nadie se de cuenta que el es el de la historia de wanda nara pic.twitter.com/ehxMVOTliw — lu (@riplu_) March 15, 2022

ezequiel barco se chamuyo a wanda nara y encima SE CAMBIO EL ICON jajskajaj claro rey nadie se dio cuenta que eras vos !! pic.twitter.com/NmIoTscXQ7 — Lara; (@niall_fernecito) March 15, 2022