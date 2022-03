Benedetto y Óscar Romero, en duda en Boca: ¿quién tiene más chances de jugar el superclásico?

Como cada vez que Boca y River disputan un Superclásico, el partido empieza a jugarse mucho antes del pitazo inicial. Más allá del mal rendimiento y las dudas que generó un inicio irregular de Copa de la Liga Profesional, en el Xeneize se respira un aire distinto luego de la victoria del domingo pasado frente a Estudiantes pero en La Boca todos velan por la presencia en el Monumental de dos de sus figuras, Darío “Pipa” Benedetto y Óscar Romero.

En la victoria en La Plata, Boca no pudo contar con Benedetto, quien aparentemente sufrió un desgarro en la previa al partido contra Huracán la fecha pasada, ni con Romero, que tuvo una molestia en su isquiotibial. Estas lesiones llevaron a que se encendieran las alarmas de cara al Superclásico, un partido vital para la continuidad de Sebastián Battaglia y para el ánimo en general del club de La Ribera, pero las situaciones del Pipa y del Mellizo son bastante diferentes para el partido del domingo.

La ilusión de los hinchas xeneizes lleva el nombre del Pipa Benedetto. El goleador, el gran arma de Boca en este arranque turbulento, está a contrarreloj debido a un supuesto desgarro, pero su deseo es estar en el Monumental para tomarse revancha de River, rival al que no enfrenta desde la final de Copa Libertadores en Madrid. Aunque no estaría al 100% de sus capacidades físicas, el 9 no quiere perderse el partido por nada.

Benedetto le marcó dos goles a River en la definición de la Libertadores 2018.

Distinta es la situación de Óscar Romero, al que disputar dos partidos en una semana luego de una prolongada inactividad le jugó una mala pasada. El paraguayo tiene una molestia en su isquiotibial que no le permitió ser de la partida frente a Estudiantes y, contrario a lo que sucedería con Benedetto, Battaglia no quiere arriesgarlo por lo que el Mellizo empezaría desde el banco en su primer Superclásico frente a River.

Romero debutó frente a Central Córdoba (Rosario) por Copa Argentina y contra Huracán en La Bombonera.

Además de que su goleador y uno de sus refuerzos llegarían con lo justo al domingo, Battaglia no podrá contar con Carlos Izquierdoz, que sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo frente a Estudiantes. En el lugar del capitán de Boca, el entrenador elegiría a Carlos Zambrano, que cuenta con un gol y una expulsión en los tres Superclásicos que disputó, para iniciar el partido.

Zambrano se perfila para ser titular en El Monumental.

Los protagonistas suelen afirmar que los clásicos son partidos diferentes en los que se corren riesgos que ninguna otra situación puede provocar. Será una decisión de último momento para Battaglia pero la presencia de Benedetto y Romero es de trascendencia monumental para Boca.