Los mejores memes tras los 3 penales que le sancionaron a River en el Monumental

Por cuarta vez en sus 121 años de vida, River Plate recibió tres penales en un mismo partido. Este domingo el equipo dirigido por Marcelo Gallardo venció 4-0 a Gimnasia de La Plata, con tres remates desde los doce pasos. Las tres veces anteriores fueron: 1972 (triplete de Beto Alonso vs Independiente de Trellew), 1974 (triplete de Morete vs Banfield) y 19754 (triplete de Pasarella vs Altos Hornos). Pero en esta ocasión por primera vez no se repitieron los ejecutantes.

Luego del encuentro, el ingenio de los usuarios no se hizo esperar y las redes sociales estallaron con los mejores memes sobre lo ocurrido en el estadio Monumental:

River es una mentira.

Les regalaron 3 penales y ninguna de las jugadas de gol, las concretaron

Encima con la manaza que les dio la defensa de Gimnasia!

Sin Ayudin ni pueden pic.twitter.com/RoZCvjB8Mm — Lau-rita ?? (@Xeneize2603) March 14, 2022

Penal para River.

Penal para River ganando 4 a 0 con Gimnasia.

"Mastrangelo"

Porque se llevó la pelota tras su actuación en el partido entre River y Gimnasia pic.twitter.com/vdxsIDoi7F — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencta) March 14, 2022

arbitro: *cobra el decimo cuarto penal para river*



enzo perez: chicos todos queremos patearlo pero dejemos que gallardo decida



gallardo: pic.twitter.com/AOowVkCBJR — La Troglioneta (@troglioneta) March 13, 2022

3er penal para River. Gallardo nadando en las lágrimas de los bosteros uD83DuDE02 pic.twitter.com/dhkzNaz6ZN — Siomy Díaz Schurlick (@d_siomy) March 13, 2022

-¡Hola todo el mundo!



-¡Penal para River! pic.twitter.com/fHkPie3ETW — uD83DuDC3A Gonzalo uD83DuDC3A (@rukhasgunsalu) March 13, 2022

Que el tercer penal lo patee el Chiqui Tapia para River, que tiene tanto peso en AFA... pic.twitter.com/SuEF1nbn5S — Ricardo (@Ricardo_blogger) March 13, 2022

3er penal para River y los bosteros: pic.twitter.com/sjCvit6n7h — Fan del Tucupala (@Tucupala) March 13, 2022

Gorosito después del ultimo penal cobrado para River. pic.twitter.com/r6HghjEMtp — Maximiliano Sanchez (@jrmaxi89) March 14, 2022