La reacción de Messi tras los abucheos y un gesto que se volvió viral

Lionel Messi no la pasó bien en la victoria del PSG ante Bordeaux. El Parque de los Príncipes lo abucheó cuando fue nombrado en la formación titular y cada vez que tocó una pelota. Esta situación, más allá de que hasta el momento no se pronunció con declaraciones o redes sociales, seguramente debe haberle molestado pero en cancha no se notó.

Jugó un partido correcto, estuvo activo y quizás le faltó el gol para coronar una tarde que fue muy compleja ya que se trató del primer encuentro con el público parisino tras la durísima eliminación en la Champions League. A término del partido, los silbidos continuaron pese a la goleada y el astro argentino se marchó del campo con la frente en alto, marcando que está entero.

Sin embargo, lo que se terminó volviendo viral no fue su reacción. Es que, antes de dejar el campo, intercambió su camiseta con el ucraniano Danylo Ignatenko. En medio de la invasión rusa, la acción de la Pulga fue resaltada en las redes, aunque pareció algo completamente casual y en el video hasta pareciera que Messi se la pidiera.

Leo ha sido blanco de críticas en los últimos meses y hasta hablan que está de paseo por París. Firmó contrato por dos años, hasta junio de 2023, con posibilidad de extensión de una temporada más, por lo que esta excursión está recién empezando y es difícil que intente buscar una salida en junio.