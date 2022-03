Gallardo parece tener todo listo en River para el Superclásico: los detalles

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tiene casi todo el plantel a disposición de cara al superclásico del próximo domingo ante Boca en el Monumental, con un equipo en alza que tiene muchas certezas en nombres.



Gallardo se retiró muy conforme del Monumental luego de la goleada 4-0 ante Gimnasia La Plata por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. No solo por el resultado, principalmente por el funcionamiento.



River obtuvo el mismo resultado en los 32avos. de final de la Copa Argentina ante Deportivo Laferrere y el entrenador dejó entrever cierta inconformidad cuando apuntó que al equipo le faltaba un partido "para hacer el clic".



Contra Gimnasia, especialmente en el segundo tiempo, River impuso juego, jerarquía y control. Da la sensación de que el plantel tomó nota del nivel ante Racing Club en el Monumental cuando ganaba por dos goles y en la segunda etapa sufrió la remontada visitante para el 2-2.



A medida que pasan los partidos, el último campeón del fútbol argentino se va soltando, física y futbolísticamente. En ese andar, hay varios nombres ya establecidos, aunque Gallardo no le asegure el puesto a nadie.



De cara al clásico con Boca, el "Muñeco" solo aguardará por la evolución física de Héctor David Martínez, quien en la tercera fecha ante Newell's Old Boys sufrió la distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que lo sacó del juego en el primer tiempo.



Gallardo avisó post goleada a Gimnasia que no apura "a nadie" en los plazos de recuperación porque la temporada recién comienza y no quiere que el defensor del seleccionado paraguayo sufra una complicación mayor.



Leandro González Pírez, uno de los refuerzos de la temporada, se acomodó en la dupla con el chileno Paulo Díaz, de extraordinario rendimiento en las últimas fechas. Da la sensación que Gallardo le dará continuidad en el superclásico, con el caudillo Jonatan Maidana siempre listo ante cualquier eventualidad.



En tanto, el paraguayo Robert Rojas y el histórico Milton Casco ocuparán los laterales.



Enzo Pérez volvió ante Gimnasia, recuperado de una distensión muscular, y lo hizo en buena forma. El técnico de River tuvo una gran noticia en ese sentido con uno de los referentes del plantel. Un futbolista experimentado que sabe cómo jugar esta clase de partidos y ofrece muchas soluciones en lo estratégico; es el DT en la cancha.

La línea media, adelantada a Enzo Pérez, se compondrá con el juvenil Santiago Simón; y el alto rendimiento de Enzo Fernández. Un interrogante puede surgir con el uruguayo Nicolás De La Cruz, cuya vuelta al primer equipo tuvo algunos inconvenientes por razones físicas luego de una larga inactividad.



La figura de Juan Fernando Quintero, uno de los héroes de los hinchas por la gesta en Madrid de 2018, aparece en la discusión. El colombiano mostró pinceladas de su talento en el regreso al club y buscará ganar la consideración de Gallardo para ser titular.

Esequiel Barco estuvo más cerca del área ante Gimnasia y su gambeta fue clave para destrabar la defensa platense. El ex Independiente crece en su nivel y aportó compañía para Julián Álvarez, la carta de gol más importante.



River tiene bastante definido su equipo, pero Gallardo, hermético en el armado del equipo, demostró varias veces que puede sorprender.



En el banco quedarían Agustín Palavecino (que está en busca de recuperar el nivel del año pasado), José Paradela y Braian Romero, nombres a los que Gallardo recurre como primer opción en los reemplazos.



Tomás Pochettino no suma minutos desde que fue titular ante Newell's y salió en el segundo tiempo por una lesión intercostal. Contra San Lorenzo se quedó afuera por esa razón. Con Racing y Gimnasia estuvo como suplente. El ex Talleres sería la única aparición revolucionaria en el superclásico.



Alguna vez, Gallardo lo hizo con Palavecino, Paradela y el colombiano Jorge Carrascal, por citar algunos nombres.