Defensa le ganó a Argentinos en el estadio Diego Maradona y se subió la cima

Defensa y Justicia (13 puntos) se llevó esta noche un premio excesivo y le ganó en forma agónica a Argentinos Juniors (8), por 1-0, en partido correspondiente a la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF) de fútbol.

En el estadio Diego Maradona del barrio de La Paternal, el conjunto de Florencio Varela obtuvo la victoria con un remate violento de Tomás Galván (St. 46m.), cuando el cotejo ya expiraba.



Con este triunfo, el elenco del DT Sebastián Beccacece logró su cuarto éxito consecutivo y conservó el liderazgo en la zona A, junto a River Plate y Unión de Santa Fe.



Por su lado, el conjunto del DT Gabriel Milito se quedó con 8 unidades, por ahora al margen del lote de clasificados para los cuartos de final de la Copa de la LPF.



En el primer período, dentro de un contexto de paridad, Argentinos movió mejor el balón y aprovechó mejor los espacios vacíos, aunque le costó entregar la última puntada y generar peligro continuo hacia la valla de Unsain.



Las chances de gol se redujeron, de esa manera, a envíos desde los costados buscando las cabezas de jugadores que pudieran aparecer por el área rival.



Así, el sorprendente Kevin Mac Allister metió un frentazo que controló bien el guardavallas visitante, mientras que Nicolás Reniero desvió el cabezazo desde una posición propicia.



Defensa y Justicia, contrariamente a sus preceptos futbolísticos, no pudo hacer pie por los costados y –directamente- no logró inquietar a Lanzillotta, sin siquiera rematar al arco.



En el segundo período, el panorama no se modificó en demasía. Sólo que el ‘Halcón’ de Florencio Varela empezó a animarse un poco más, con las incursiones de Pizzini desde la derecha.



Un cabezazo del uruguayo Merentiel (8m.) que salió alto fue la primera aproximación seria en la noche de La Paternal del equipo de Sebastián Beccacece.



Pero el ‘espejismo’ duró poco, porque Argentinos consiguió recuperar el ligero dominio, a partir de los desbordes del uruguayo Cabrera por derecha.



Así llegó la chance más clara de todo el partido, cuando el uruguayo fue hasta el fondo y mandó un centro que conectó el paraguayo Avalos en palomita. La pelota se fue apenas desviada, cuando el arquero Unsain no llegaba.



Con el correr de los minutos, esa presión del ‘Bicho’ decreció, Defensa se acomodó mejor en la cancha y la igualdad asomaba como un lógico corolario, a partir de los pocos méritos que edificaron uno y otro, más allá de los auspiciosos presagios previos.



Pero, sobre la hora, la última ficha del casino en el Maradona le sonrió a Defensa y Justicia. El mediapunta Galván metió un sablazo al ángulo (46m.), luego de una habilitación de Agustín Fontana (que pareció partir en posición adelantada) y el conjunto visitante se llevó mayor premio del que esperaba.



Defensa y Justicia se medirá el lunes 21, a las 19.15, con Arsenal, en el cotejo interzonal de la séptima jornada. Mientras que ese mismo día, pero desde las 21.30, Argentinos Juniors recibirá a Vélez Sarsfield, en otro duelo barrial de vieja data.