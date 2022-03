La filosa mirada de Gallardo sobre los silbidos a Messi en PSG: “No nos hagamos los patriotas que…”

River Plate derrotó a Gimnasia La Plata 4 a 0 en el Monumental en un polémico partido en el que al Millo le cobraron tres penales.

En conferencia de prensa, el entrenador del equipo ganador, Marcelo Gallardo, no solo se refirió al partido por la Copa de la Liga, sino también acerca de los silbidos y abucheos que recibió Lionel Messi hoy en el partido del PSG ante Burdeos por la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes de París y luego de la eliminación del equipo en los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid y en el estadio Santiago Bernabéu.

"No se olviden que acá antes de su renuncia a la Selección también se silbó así que nada me extraña, aunque yo no comparto para nada esa reprobación", expresó el Muñeco.