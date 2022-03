Un referente histórico de Boca criticó a la figura del equipo: “Tuvo una actitud fuera de lugar”

Once días pasaron del escandalo que encendió las alarmas en el mundo Boca Juniors. La discusión entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia, que concluyó con el juvenil apartado del plantel profesional, dejó mucha tela para cortar, sobre todo luego de las polémicas declaraciones de Darío Benedetto. Con respecto a esta situación los medios se hicieron eco de lo sucedido y, ahora, fue un exjugador del Xeneize (y actual panelista) quien se refirió a los hechos.

En declaraciones con Radio Nacional, Carlos Fernando Navarro Montoya, apuntó contra el Pipa por sus dichos. "A mí me parece que hubo una actitud fuera de lugar de Darío. Ocupa un rol que no le corresponde, no se tiene que olvidar que es un compañero de Almendra y él no necesita validar ni actuar como vigía del entrenador. Ese problema ya lo habían resuelto el DT y el Consejo de Fútbol", manifestó.

Siguiendo esta línea, el Mono añadió: "Hay equivocaciones de los protagonistas. La de Almendra es una conducta que es censurable de todo punto de vista, hay que tomar las medidas que tomó tanto el entrenador como el Consejo para tratar de que Agustín recapacite".

En este sentido el exarquero , que debutó en primera con la camiseta de Vélez Sarsfield en 1984, se sumó a la postura de Oscar Ruggeri, quien en ESPN liquidó el accionar del Pipa: "Los líderes no se comportan así. Esa no es una forma de ser líder. Podés ser líder muy bueno o muy negativo. Hoy si Benedetto sale para allá, te aseguro que hay cinco o seis que salen para el otro lado".