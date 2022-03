Abbondanzieri reveló qué pasó con Gallardo tras el famoso arañazo: "Yo esperé que..."

Considerado como el octavo mejor arquero de la primera década del Siglo XXI, Roberto Abbondanzieri dejó una importante marca en la historia de Boca Juniors. El Pato tuvo dos etapas con la camiseta del Xeneize en las que ganó 14 títulos, entre ellos, levantó dos veces la Copa Libertadores de América. Recordando su exitosa carrera y las perlitas sobre ella, el exarquero enfrentó los micrófonos del reconocido segmento 'Libero versus', donde habló de todo.

Ante la pregunta sobre su equipo de la infancia, recordó: "Mi mamá y yo de Boca, mi hermana y mi viejo de River. Mi hermana sigue siendo fanática de River. Mi viejo se pasó para el lado mío. Después de que Gallardo me rasguña, ahí ya no era más de River, lo odiaba".

El jueves 10 de junio de 2004, en el marco del partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, Boca y River se cruzaron en la Bombonera. En un partido picante, la agresión de Marcelo Gallardo contra el portero será recordada por siempre: "Se armó ese día una escaramuza con Ameli, que era el jugador que había hablado en la semana. Se había puesto picante el partido, pero nunca esperé lo de Gallardo".

"En esa época estábamos filmando una publicidad juntos en la cancha de Argentinos Juniors, no éramos amigos, pero nos conocíamos. Yo estaba discutiendo con Ameli y no veo que él da toda la vuelta como se ve en la filmación. Cuando me toco la cara con el guante y veo sangre, me volví loco. Ahí tuve la suerte de que estaba Poroto Lux, que éramos compañeros de la Selección y fue el que me salvó. Me agarraba y no quería que llegara hasta el Muñeco para que no me expulsen", sentenció el exayudante de campo de Martín Palermo.

Ahí llegó la pregunta del millón: "¿Te llamó después Gallardo para decirte algo? ¿Volvieron a hablar?", le consultó Matías Pelliccioni, el periodista a cargo de la sección de TyC Sports. Y Abbondanzieri respondió: "No, nunca. Yo sí lo esperé (que me llamara), porque me hablaron bien de él. Pero no soy su amigo ni tampoco iría a verlo o a saludarlo en el lugar que esté".