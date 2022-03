Marcos Díaz reveló por qué se enojó con Cóccaro tras su gol a Boca: “Es innecesario lo que hizo”

Huracán todavía disfruta del histórico triunfo que logró en La Bombonera por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, ya que fue apenas la segunda victoria ante Boca como visitante en los últimos 40 años. A pesar de la felicidad que se respira en Parque Patricios, el partido no estuvo exento de polémica, principalmente por las acciones y palabras del autor del gol, el uruguayo Matías Cóccaro.

Luego de meter el gol del triunfo, Cóccaro tuvo un accionar extraño en su festejo. Primero, quedó tirado en el piso de cara a la tribuna local durante unos segundos, luego de que sus compañeros armaran una montaña humana encima suyo, y una vez parado pidió perdón a la hinchada de Boca, algo que llamó poderosamente la atención, ya que nunca vistió la camiseta Xeneize: “Muchos de mis ídolos jugaron acá, como Manteca Martínez y el Pelado Silva, por eso sentí que tenía que pedir perdón”, dijo el Zorro.

La segunda polémica llegó luego del partido, cuando dijo que en el córner previo al gol había felicitado al juvenil Agustín Sández por cómo lo había marcado durante todo el encuentro, lo que -según él- le permitió desconcentrarlo para desmarcarse y convertir el tanto de la victoria, algo que el jugador de Boca desmintió con énfasis en sus redes sociales: "No voy a dejar que este muchacho invente cosas y venda humo de esa manera. Ya nos vamos a volver a cruzar en una cancha", escribió el lateral xeneize en su Instagram.

En una entrevista con ESPN F10, Marcos Díaz, exarquero de Boca y capitán de Huracán, dijo que se molestó con Cóccaro por su manera de actuar en ambos casos: “Con el pedido de perdón a la gente de Boca no es que me enojé, sino que no lo entendí, después me explicó... pero no me parecía el momento, no me valió la explicación. Con lo de Sández sí me enoje, porque ya empezás a tener muchos enemigos, es innecesario. Me pareció peor lo que hizo con Sández que el saludo”, explicó el arquero.

A pesar de hacer público su enojo, el experimentado arquero dijo que Cóccaro es un jugador joven y extranjero y que todavía debe aprender algunas cosas del fútbol argentino: “Todavía se está adaptando al fútbol argentino, no tiene conciencia de lo que es nuestro fútbol. Por ahí peca de inocente, de hacer lo que él siente pero uno le dice que piense un poquito más antes de hacer las cosas”, remató Díaz sobre su compañero.