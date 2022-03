"Si lo hacemos nosotras nos mandan a lavar los platos": el picante tweet de una futbolista sobre el PSG

El Paris Saint-Germain tenía el pase a cuartos de final de la Champions League entre sus manos gracias a un galáctico Kylian Mbappé. A falta de media hora del final del partido, Gianluigi Donnarumma cometió un grave error en el área chica que posibilitó el empate de Karim Benzema y dio pie a un vendaval del Real Madrid, que se terminó de llevar por delante al equipo de Lionel Messi y compañía luego de que un mal rechace de Marquinhos dejara la clasificación en los pies del goleador francés.

Como ante cada error en un partido de este calibre, los memes y las burlas al arquero italiano y al equipo parisino no tardaron en llegar. Incluso, una exjugadora de la Selección argentina femenina aprovechó la situación para acordarse de todos los detractores del fútbol femenino, usualmente atacado por los errores de las futbolistas: “Hay errores que hicieron los defensores del PSG que si los hacemos nosotras… ahhhhh, tenemos que ir a lavar los platos”, twitteó Belén Potassa, delantera del Real Unión de Tenerife Tacuense.

Hay errores que hicieron los defensores del PSG que si los hacemos nosotras… ahhhhh tenemos que ir a lavar los platos uD83EuDD26uD83CuDFFB??? — Belen Potassa (@belenpotassa) March 9, 2022

Este tweet causó apoyos y enojos. Muchos hinchas siguieron con el juego de Potassa y reconocieron que al fútbol masculino no se lo crítica por estos errores como si lo hacen con el femenino, el cual recibe burlas constantes por algunos fallos que se ven en los partidos.

Para todos los que me mandaron a lavar los platos no pienso hacerlo! para eso esta el lavavajillas drean en 18 cuotas sin interes https://t.co/QQccatBff3 uD83DuDE0FuD83DuDE0FuD83DuDE0F vamooos @bamegatone uD83DuDE0E https://t.co/Ei5dBWyeHV — Belen Potassa (@belenpotassa) March 10, 2022

De igual manera, no faltaron los fanáticos que respondieron con ofensas al comentario de Potassa, quien retrucó con otro tweet gracioso: “Para todos los que me mandaron a lavar los platos, no pienso hacerlo, para eso está el lavavajillas”, publicó la exgoleadora de la Selección argentina.