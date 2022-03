Lapidaria frase de Valdano sobre la eliminación del PSG de Messi: “Se fue como un…”

Jorge Valdano sabe muy bien lo que significan las noches de UEFA Champions League con la camiseta del Real Madrid. El delantero, que defendió los colores del Merengue entre 1984 y 1987 se coronó campeón de la Liga de Campeones 1985 y 1986. Luego de la histórica remontada del Madrid en el Bernabeu, el argentino realizó su análisis en Azteca Deportes.

Para comenzar, manifestó: "Me preguntan muchas veces qué es el miedo escénico. Y esta noche he encontrado la respuesta. Cuando no se sabe por qué gana el Real Madrid, es miedo escénico. El PSG entró al partido como una potencia y se fue del partido como un flan...".

"Benzema le robó la noche a Mbappé, y dio vuelta el escenario del partido. El PSG había sido superior y Mbappé parecía imparable y el segundo gol del PSG parecía una cuestión de tiempo. Pero Donnarumma cometió un error y le regaló el empate al Real Madrid. Desde ese momento se desató la gran tormenta, el Bernabéu se conectó con el partido y de esa conexión nacieron otros dos goles de Benzema, que fue capaz de superar a Di Stéfano", añadió el campeón de la Copa del Mundo en México 1986.

Para finalizar, sentenció: "Noche redonda en el Bernabéu, que está sin terminar. El Madrid alimenta su leyenda con un nuevo partido que parece inexplicable que haya dado vuelta con esa autoridad. En la Champions no hace más que dignificarse con noches como esta. El Bernabéu reedita el miedo escénico, qué nos esperará cuando el estadio esté terminado y reciba todos los hinchas"