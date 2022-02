Los detalles de una sorpresiva venta que lamenta Gallardo y el mundo River

La bomba explotó ayer y sacudió el mundo River. Jorge Carrascal está muy cerca de marcharse al fútbol ruso y en las próximas horas podría definirse su futuro. El CSKA Moscú realizó una interesante oferta y los directivos millonarios definen detalles para oficializar su salida de Núñez.

En principio se se iría a préstamo por 500 mil dólares, con una obligación de compra del 50% si cumple una cantidad de partidos alcanzable y de otro 30% en las mismas condiciones, en una operación que podría superar los u$s 6 millones. El resto del pase quedará en partes iguales para el club y el colombiano.

La noticia produjo mucha sorpresa, sobre todo porque días atrás Marcelo Gallardo lo había elogiado y dejó en claro que le iba a dar una nueva chance para que pueda explotar todo su potencial. "Los jugadores talentosos son una debilidad pero tiene que venir acompañado por todo lo otro", dijo.

Y agregó: "Siempre uno le da más tiempo y paciencia, porque considera que esos jugadores no salen todos los días. Hay jugadores funcionales a los equipos y otros talentosos, que me dan muchísima pena que no puedan explotar todo ese potencial... Pero sigo apostando porque considero que hay una oportunidad más, siempre la doy, y esperemos si nos da la razón o no".

Otro importante punto que juega en contra de "Chiche" es la cantidad de variantes con las que cuenta el entrenador en esa zona del campo de juego: Santiago Simón, Juanfer Quintero, Ezequiel Barco, Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino, José Paradela, Tomás Pochettino y Matías Suárez, cuando reciba el alta de su lesión.

Desde su llegada al Millonario, "Carrasca" jugó 81 partidos con la camiseta de River, en los que marcó 9 goles y dio 6 asistencias. Además, levantó 4 trofeos: Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Liga Profesional de Fútbol 2021 y Trofeo de Campeones 2021.