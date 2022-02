Insólito momento en TV mientras Wanchope se despedía de Boca: casi hay un choque en vivo

Ramón Ábila finalmente destrabó su futuro y no será más jugador de Boca Juniors. Este miércoles, Wanchope se realizará la revisación médica y luego será oficialmente presentado como futbolista de Colón de Santa Fe. Y en caso de que Julio César Falcioni lo decida, el delantero podría estar en el duelo del domingo ante el Xeneize en la Bombonera.

En horas del mediodía de este martes, cuando el delantero se retiraba en su moderno vehículo del predio xeneize en Ezeiza, se vivió una particular situación que fue mostrada por el periodista de TyC Sports, Tato Aguilera. El reloj marcaba las 12.20 cuando Wanchope frenó a firmarle autógrafos a los fanáticos presentes. Mientras Ábila cumplía con cada hincha, se escuchó una tremenda frenada que llamó la atención de los periodistas en el piso y del propio futbolista, que dejó de firmar camisetas por un segundo para ver qué sucedía a metros suyo. Por suerte, no pasó de una divertida anécdota y no hubo que lamentar heridos, aunque luego el cronista mostró la marca de 25 metros en el asfalto que dejó la camioneta, que no vio que había un semáforo en rojo en la puerta del predio y para no chocar al auto de adelante terminó yéndose a la banquina.

Tras la reunión del lunes por la tarde entre el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, y los directivos del Sabalero, quedó sellada la venta de Wanchope por 1.700.000 dólares.

A su vez, Boca hizo una oferta por el 50% de Facundo Farías, por USD 2.500.000 más el 100% de Ábila. O sea, Boca ofertó 4.200.000 dólares por la mitad del pase de la joyita del Sabalero. Pero Colón todavía no respondió. Y desde Santa Fe dicen que es difícil que acepten.

Paralelamente, en la mañana del martes Farías insistió en querer quedarse en Colón a jugar la Libertadores, por lo que su pase a Boca se enfrió, por lo menos para este momento. Julio será otra historia.