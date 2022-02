Centurión disparó contra Coudet por su pelea en el Monumental: "Ya nos cruzaremos y..."

Ricardo Centurión es conocido por su estilo de juego, sus gambetas y sus bailecitos, pero también por sus indisciplinas y cruces con entrenadores. En su tercera etapa en Racing, “Ricky” se encontró con Eduardo “Chacho” Coudet, otra persona de fuerte temperamento, con quien tuvo un picante cruce en la eliminación que sufrió la Academia frente a River por octavos de final de la Copa Libertadores de 2018.

Centurión, Coudet y una de las peores imágenes que dejó aquella eliminación de Racing

Actualmente, Centurión es el refuerzo estrella del San Lorenzo de Pedro Troglio, que le dio la camiseta azulgrana número 10 de manos de Pipi Romagnoli, y en una entrevista con el Pollo Vignolo en ESPN F90 habló sobre aquel cruce en el Monumental con Coudet, quien, en su momento, hizo mucha fuerza para que Racing compre el pase del ex Sao Paulo y Vélez: “A mí me tiraron a la Reserva, literal. Después dije 'no, yo le tengo que pedirle disculpas a este tipo, que también fue el que me llamó y me bancó en un montón de cosas, yo tengo que ir a ofrecerle disculpas'”, relató el ex 10 de Boca.

Luego del encontronazo, Centurión no volvió a jugar en Racing y se fue al fútbol mexicano

En aquella ocasión, Centurión le dio un empujón a Coudet cuando estaba por ingresar al partido de vuelta entre River y Racing, en lo que ya era una abultada derrota de la Academia por 3-0. Luego de explicar lo que pasó por su cabeza en aquel momento, “El Wachiturro” siguió su relato cuando se acercó al DT a pedirle perdón: “Y bueno, fui y me cerró la puerta en la cara, no me quería ni ver. Ahí me dolió porque digo, 'yo me la mandé, si ya salió en todos lados. Dejame de última que haga un descargo, después, si no me querés, que vaya a Reserva, que me vaya del club', pero no me dio ni la chance de ofrecerle disculpas”, aseguró Centurión.

Centurión empieza una nueva etapa en San Lorenzo, el tercer grande de su carrera

En 2019, en otra charla con Vignolo en Fox Sports Radio, Centurión contó que Coudet le había preguntado “si estaba cagado” para jugar, ya que lo había visto con mala cara cuando le dijo que ingresaría al encuentro.

Volviendo a la charla de este martes, Centurión dijo: “La vida da vuelta, ya nos cruzaremos. Y no sé si le pediré perdón porque la verdad me dolió, pero sí que lo voy a hablar", afirmó el jugador de San Lorenzo, que hará su debut con el Ciclón este viernes ante Banfield.