El Kun Agüero elogió a Julián Álvarez y reveló una charla que tuvo con el futbolista de River

La venta de Julián Álvarez al Manchester City ha generado un sinfín de reacciones. Hinchas, periodistas y hasta Guardiola se refirió al joven talento de River quien, según Pep, viajará en junio próximo a Inglaterra para sumarse al actual líder de la Premier League. Y quien apareció en escena para elogiar al "Araña" fue Sergio Agüero, símbolo e ídolo de los Citizens.

Al exdelantero le consultaron sobre esta situación y hasta reveló una charla que tuvieron en la Selección argentina durante las concentraciones que compartieron: "Es muy bueno, en serio. Yo me llevo muy bien con él. En la Selección siempre nos cagábamos de risa. Siempre me preguntó cosas y yo como delantero le conté mi experiencia, después él decide".

"Me gusta, habría que ver de qué lo van a usar en el City", agregó y en la misma línea, aportó: "Yo no sé si Julián se va a acostumbrar a ser un 9, creo que es un jugador más libre. Lo dejaría arriba, libre, para que rompa las pelo... por ahí, porque es un jugador medio inquieto. Como media punta, segunda punta o wing".

"El tema que Pep (Guardiola) no usa delanteros. Yo jugaba de pedo, era 9, pero normalmente el técnico no quería hacerlo con eso y no jugaba. Se acostumbró así, son sus tácticas. La verdad, no sé dónde podría encajar ahora. Lo pondría como wing para que se vaya adaptando, pasa que Pep no juega con dos puntas, se la jugó.

Y cerró: "Siempre mete un 4-3-3 o a veces una línea de 3 y pone 5 en el medio para atacar, y por ahí te juega con dos puntas, pero muy poco, como tres o cuatro veces por temporada. Y ahora a Gabriel Jesus lo pone por afuera. Pasa que el City tiene mucho recambio ahora. Yo cuando jugaba, era de 9 y le decía a Guardiola que no me sacara, y lo hacía igual, jaja".

Con la camiseta del City disputó 390 partidos, convirtió 260 goles y dejó 73 asistencias. Sin embargo, en la Premier League tiene números alucinantes: jugó 277 partidos, metió 184 goles y dio 72 asistencias, quedando como el cuarto jugador con más goles en la historia de la Premier y el jugador extranjero (no inglés) que más goles hizo en la historia de la liga inglesa.