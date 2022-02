Video: así fue el abrazo entre Gallardo y Pratto… ¡y mirá con qué cantito reaccionaron los hinchas de River!

River Plate y Vélez Sarsfield se miden en el estadio Monumental en el marco de la Copa Juan Gilberto Funes. Dicho encuentro es el último que tendrán los equipos de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional que comenzará la semana que viene. Lucas Pratto volvió al estadio del Millonario luego de su polémica salida de la institución.

Pasadas la 20, con el ingreso de los equipos al campo de juego, la ovación para uno de los héroes de la Copa Libertadores 2018 no se hizo esperar. Los cuatro sectores del Antonio Vespucio Liberti se unieron en grito de ovación para el actual delantero de Vélez Sarsfield. "Olé olé olé, Osoo Osoo", homenajearon los simpatizantes del dueño de casa.

La atención estaba puesta en el momento en el que el Muñeco y su ex dirigido se reencontraran frente a frente. Luego de recibir la placa que la Comisión Directiva de Núñez le preparó, Pratto encaró para el banco de suplentes. Todos los flashes apuntaron al abrazo que se dieron el número 12 del Fortín y Gallardo.

El autor del gol del empate en el Santiago Bernabeu ante Boca Juniors (que también hizo uno en el partido de ida en la Bombonera) se dio un sentido abrazo con Napoleón y también saludo al resto de los colaboradores y jugadores de River. De esta manera se despejaron las dudas sobre la relación entre ambos y despertaron un nuevo canto en las tribunas del estadio: "El que no salta, murió en Madrid"

En TyC Sports, luego de su salida del Millonario, el Oso contó como finalizó su relación con el DT: "Terminó en un 5, normal. Es una persona que me ayudó mucho en los años que estuve. No volví a hablar con él, pero me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta".