Así fue el festejo íntimo de Carlos Tevez junto a La Monada

Carlos Tevez cumple 38 años y arrancó su festejo de la mejor manera junto al grupo de cuarteto Monada.

Uno de los últimos ídolos de Boca comenzó en el escenario de forma tranquila y luego fue agarrando ritmo junto a los hermanos Ninci y compañía.

Tevez, cerca de volver

Adrián Ruocco, representante de Carlitos, se expresó sobre el futuro del Apache. "Hay charlas muy avanzadas con un club", dijo y sorprendió a todos.

"Han llamado clubes de todos lados, pero lo que pasa es que son clubes que Carlos sabes que no va a ir. Él está buscando una mezcla de lo deportivo con un poco de calidad de vida, básicamente. Entonces, tiene que ser una decisión familiar, en donde tiene que mover a su familia de nuevo que ya está instalada en la Argentina. Pasa por ahí, la decisión no es fácil. Hay que buscar el club que reúna estas condiciones y no es fácil", explicó.