Riquelme sobre las posibilidades de Tevez en las elecciones: "Le ganamos..."

En 2023 serán las elecciones en Boca. Teniendo en cuenta la lejanía, aún no hay listas confirmadas, pero sí se especula con algunos candidatos. Tal es así que en la Ribera sospechan que la oposición estará conformada con Mauricio Macri y Daniel Angelici, quienes tendrían un aliado: Carlos Tevez.

Si bien el "Apache" es ídolo de la institución, Juan Román Riquelme considera que su presencia no influiría demasiado en la votación de los socios: "Si Carlitos acompaña a otro, que lo haga, no me molestaría. Ahí ganaríamos nosotros 85 a 15", aseguró en diálogo con TyC Sports. Y agregó: "Si quiere acompañarnos a nosotros, tiene las puertas abiertas".

Riquelme y la posible candidatura de Tevez como presidente de #Boca: "Si tiene ganas, que lo haga. Si quiere acompañarnos tiene las puertas abiertas, si quiere acompañar a otro... Si va del otro lado, ganamos 85 a 15". pic.twitter.com/h1mrNTyK30 — TyC Sports (@TyCSports) February 4, 2022

A continuación, agregó: "Mi cariño con Tevez no va a cambiar nunca. El hincha de Boca es hincha de Boca. La otra gente usó a mi club 25 años para hacer otra cosa. Si lograron lo que querían, los respeto. Yo quiero que seamos un club de fútbol y lo estamos logrando".

Por último, siguió atentando contra la oposición: "Queremos competir, jugar lo mejor que podamos. Intentaremos ganar, pero siempre con la ilusión de ser un club de fútbol".