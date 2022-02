Ángel Romero rompió el silencio y reveló por qué no fue a Boca

Desde el comienzo, uno de los nombres que más retumbó en las paredes del Mundo Boca fue el de Ángel Romero, quien había rescindido su contrato con San Lorenzo y era libre de negociar su llegada a cualquier club. Luego de estar cerca de la MLS, Turquía y el Xeneize, en los últimos días se confirmó su llegada a Cruz Azul y el “Mellizo”, antes de partir hacia México para ponerse la camiseta de la Máquina Cementera, habló sobre su decisión de no ir al club de La Ribera.

Otro paraguayo uD83CuDDF5uD83CuDDFE en La Máquina. uD83DuDC99



Bienvenido a tu nueva casa, Ángel Romero. uD83DuDE82 pic.twitter.com/kKl07dyxds — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 2, 2022

Romero, de 29 años, se refirió al cariño y al entusiasmo que tenían los hinchas de Boca de que vistiera la camiseta azul y oro, aunque su pase al último campeón de la Copa Argentina no haya llegado a buen puerto: “Obviamente que en las redes sentí el afecto y las ganas de los hinchas, pero no se dio”, afirmó el paraguayo. Y dio el motivo por el que no optó por el club argentino: "No llegó ninguna oferta oficial por parte del club, yo esperé hasta lo último”.

A pesar de su trunca llegada al Xeneize, el ex San Lorenzo dejó una interesante respuesta sobre su elección por el Cruz Azul sobre Boca: “Jamás le dije que no a Boca, sino que le dije que sí a Cruz Azul [...] El club mexicano vino con una propuesta oficial y, bueno, ahora estamos viajando hacia México”, contó el jugador de la selección paraguaya, hoy dirigida por un ex Boca, Guillermo Barros Schelotto.

Los Romero junto a los Barros Schelotto

Al ser consultado por sí pudo hablar con Juan Román Riquelme, Romero aseguró que no tuvo contacto con el máximo ídolo de Boca y actual vicepresidente, pero si “hubo contacto con la gente de Boca. Pero como dije, fue preguntando por mi situación y asegurando que querían contar conmigo, no más que eso”.

El delantero llega libre por un año a Cruz Azul, ex club de Pol Fernández, quien sí pudo concretar su llegada a Boca, y se mostró contento por una nueva experiencia en una liga que desconoce, ya que pasó por Cerro Porteño, Corinthians y San Lorenzo en casi diez años de carrera.