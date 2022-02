Michael Malone borró a Facundo Campazzo y Denver sufrió una nueva derrota

Facundo Campazzo no fue tenido en cuenta por el entrenador Michael Malone en la derrota sufrida anoche por Denver Nuggets (28-23) como visita ante Utah jazz (31-21) por 108-104, en una nueva jornada de la fase regular de la NBA. Nikola Jokic, su máxima figura, tampoco jugó a causa de una lesión, y, de esa manera, se limitaron sus chances de triunfo ante un buen equipo.

El cordobés no ingresó en todo el partido por primera vez en la temporada regular al no ser considerado por el DT y ello se debe a un bajón en su nivel, sobresaliendo su mal porcentaje de efectividad en los tiros de tres puntos. El ex Real Madrid cada vez está jugando menos minutos y los mismos son improductivos, ya que tiene acción con el partido generalmente definido.

En Denver el goleador fue Bryan Forbes con 26, seguido por Monte Morris con 15 y Will Barton con 14, mientras que en Utah Trnt Forrest culminó con 18 tantos y Jojan Bogdanovic, Royce O'Neal y Rudy gay con 15.

Resultados de anoche: Indiana Pacers 118-Orlando Magic 119, Philadelphia Sixers 103-Washington Wizards 106, Boston Celtics 113-Charlotte Hornets 107, New York Knicks 108-Memphis Grizzlies 120, Houston Rockets 115-Cleveland Cavaliers 104, Dallas Mavericks 114-Oklahoma City Thunder 120 y Sacramento Kings 112-Brooklyn Nets 101.

En la Conferencia Este el puntero es Chicago Bulls con 32-18, seguido por Miami Heat con 32-20, Philadelphia Sixers 31-20 y Milwaukee Bucks 32-21; mientras que en el Oeste Phoenix Suns domina con 41-9, ubicándose luego Golden State Warriors 39-13, Memphis Grizzlies 36-18 y Utah Jazz 31-21.