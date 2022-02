Debatían los dichos de Villa sobre la final de Madrid y Benedetto enfureció con el Chavo Fucks: "¡No me desacredites!"

"Actitud". Así al pasar, como quien no quiere la cosa, Sebastián Villa metió el dedo en la llaga y respondió que a Boca le faltó eso para quedarse con la Copa Libertadores que hoy está en las vitrinas del club de Núñez. Lo hizo en el contexto del Reto de los 90 segundos, un ping pong de preguntas y respuestas cuyo objetivo es contestar la mayor cantidad posible en un minuto y medio. Y cuando el youtuber Ezzequiel le preguntó "¿qué le faltó a Boca para ganarle la final de Madrid a River?", el colombiano no dudó. "Actitud", dijo, muy suelto de cuerpo.

La repercusión fue inmediata: en portales, radio y TV se analizó la palabra de siete letras que Villa lanzó, con conclusiones para todos los gustos. ESPN F90, el programa de los mediodías del Pollo Vignolo, no fue la excepción. Y allí incluso decidieron repasar las imágenes del histórico gol de Juan Fernando Quintero, para observar si los jugadores de Boca "durmieron" al no anticiparse al remate del colombiano.

En medio del minucioso análisis, Marcelo Benedetto (nada que ver con uno de los goleadores que tuvo esa final) quiso remarcar cómo Quintero relojeó que Gago no estaba cerca suyo antes de perfilarse y marcarle el pase a Camilo Mayada, para sacar el remate que se recordará por siempre. "¡Fijate el gesto de Quintero! Cómo mira para atrás para ver si tiene alguien encima antes de recibir. ¿Ves cómo relojea?", apuntó Benedetto. "Es muy bueno lo de Quintero", acotó Daniel Arcucci. Y ahí llegó la frase del Chavo Fucks que sacó de las casillas a su compañero:

Fucks: -Está bien, pero nosotros estamos mirando a Boca, no a River.

Benedetto: -¡Y qué tiene que ver! Yo te quiero marcar a Quintero. ¿Qué es esto de que vos tenés la razón? ¿Porque estamos hablando de Boca no voy a marcar lo de Quintero?

F: -No, ya lo marcamos...

B: -¡No sos el dueño de toda esta charla! ¡No me desacredites cuando estoy hablando!

F: -Yo no digo que no tengas razón, pero estamos marcando lo de Boca...

B: -Vos podrás marcar lo que quieras, pero no me desacredites lo que digo.

Arcucci: -Es que tiene razón Marcelo. Si Quintero mira y tiene espacio...

B: -¡Parece que vos tenés siempre el eje de la charla, viejo! No es el eje de la charla lo que decís vos.

F: -Vamos al comienzo: habló Villa, dijo que le faltaba actitud, ahí empezó la charla. No dijo que Quintero le pegó de puntín...

B: -(Interrumpe) Pero seguime con esto: no me desacredites si yo quiero marcar lo de Quintero. Me decís "estamos hablando de Boca" como si me estuvieras dando una lección periodística. ¡Y no quiero que me des una lección periodística!

F: -Repetiste tres veces lo de Quintero.

B: -¡No, no repetí tres veces lo de Quintero! Lo dije dos veces. Acá repetimos 40 veces lo que estaba haciendo Magallán y yo no te digo nada. ¡Dale, Diego!

F: -La discusión era si había un error de Jara o de Gago.

B: -Fenómeno, todo bárbaro. Explicamelo, yo te lo respeto. Pero lo único que te pido es que si digo algo de Quintero no me digas "estamos hablando de Boca" porque no sos el profesor de física que tenía en la secundaria.